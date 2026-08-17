Фото: РИА "Стрела".

Соглашение о честных выборах заключили брянские партии. Событие произошло 14 августа во время совместного заседания Совета региональной Общественной палаты и Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, состоявшемся под председательством Валерия Родоманова. Об этом сообщает сайт «МК».

Фото: РИА "Стрела".

- Подобное соглашение ранее было подписано нашим федеральным руководством партии, - говорит Сергей Горелов. - Конечно, мы за то, чтобы выборы проходили честно, без жульничества, без различных вбросов и прочих нарушений. Со своей стороны, как и всегда мы, будем вести честную борьбу. Надеемся, что после подписания соглашения также честно будут поступать наши политические конкуренты.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Напомним, на губернаторских выборах в Брянской области кроме «Новых людей» также участвуют «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Однако, стало известно, что руководство брянского отделения КПРФ отказалось подписывать соглашение, а справедливоросы просто не явились на мероприятие, не озвучив свою позицию.