На брянском заводе «ЛДС » закупили новые станки

Фото: Виталий СИМОНЕНКОВ.

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» закупил новое оборудование. Это станки с ЧПУ (Числовым программным управлением). Об этом сообщает сайт "Город 32".

- Действительно, мы закупили новое современное оборудование, — рассказывает директор «ЛДС» Сергей Горелов. - Это не просто станки это симбиоз самых новейших достижений техники, сопряженный с компьютерным управлением. Стоимость одного такого станка превышает пять миллионов рублей – это дороже чем новый автомобиль, — говорит сотрудник завода Денис, которому предстоит работать на одном из новых станков, — я и мои коллеги прошли необходимое обучение, уже работали на аналогичном оборудовании. Поэтому никаких проблем здесь не будет.

Фото: Виталий СИМОНЕНКОВ.

Установленные на заводе вертикально-фрезерные обрабатывающие центры серии VDLS — это современные, высокоскоростные, производительные обрабатывающие центры с ЧПУ для единичного и серийного производства.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Они предназначены для высокопроизводительной и точной обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов, могут использоваться для изготовления продукция как гражданского назначения, так и оборонных целей, – говорит Сергей Горелов.