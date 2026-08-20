Продуктовые сертификаты вместо слов: как Красный Крест помогает брянцам после ракетного удара

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Утро 14 августа Брянск запомнит надолго. Около десяти часов над городом завыли сирены, потом — грохот, который слышали во всех районах. Ракета ВСУ попала в жилую десятиэтажку в Советском районе. Один человек погиб, девятерым понадобилась помощь медиков, среди них - ребёнок. Подробности тяжёлого для города утра читайте на сайте АиФ-Брянск.

Но у этой истории есть и другая сторона - то, как город собрался и начал помогать своим. И здесь одну из ключевых ролей взяло на себя брянское отделение Российского Красного Креста.

Сертификаты - тем, кому сейчас труднее всех

После удара волонтёры и сотрудники регионального отделения РКК вышли к пострадавшим домам. Задача была простой и конкретной: понять, кому нужна помощь прямо сейчас, а не «в перспективе». В первую очередь - пенсионерам и семьям с детьми из повреждённых квартир.

Решение нашли практичное - продуктовые сертификаты. Не абстрактная «гуманитарная поддержка», а возможность самому выбрать в магазине то, что действительно нужно семье: кому-то - детское питание, кому-то - базовый набор продуктов на первое время.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Вода, зарядка, передышка

Помощь Красного Креста не ограничилась сертификатами. Пока на месте удара шёл разбор завалов, волонтёры обеспечивали питьевой водой всех, кто там работал, - спасателей, коммунальщиков, строителей. В августовскую жару, при многочасовой тяжёлой работе, это не мелочь.

Рядом с пострадавшим домом развернули и пункт поддержки: с генераторами, от которых можно было подзарядить телефон, и просто с местом, где присесть и перевести дух. Пригодился он не только тем, кто разбирал завалы, - жильцы обесточенных квартир смогли зарядить связь и оставаться на связи с близкими в самый тревожный момент.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста: «Региональным отделением организована адресная поддержка жителей, чьи квартиры пострадали в результате атаки. Приоритетными категориями определены граждане пенсионного возраста и семьи с несовершеннолетними детьми - им выданы продуктовые сертификаты. Мы сознательно выбрали именно такой формат: он позволяет людям самостоятельно определять, какие товары первой необходимости им требуются. Кроме того, на месте происшествия был развёрнут пункт поддержки: все участники аварийно-восстановительных работ обеспечивались питьевой водой, была организована зона отдыха и возможность зарядки мобильных устройств от генераторов. Работа с пострадавшими продолжается, все обращения фиксируются и отрабатываются в индивидуальном порядке».

Что произошло: коротко о главном

Ракета попала в последний, десятый этаж дома. Там жил 54-летний Сергей Аристахов - ветеран авиации, много лет собиравший модели самолётов. Его квартира, по словам знакомых, была настоящим домашним музеем. Трагедия случилась накануне Дня Воздушного Флота.

Трое пострадавших были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Врио губернатора Егор Ковальчук заверил: жизни пациентов в стационаре ничего не угрожает.

Масштаб разрушений по итогам поквартирного обхода: четыре многоквартирных дома и один частный, всего 157 повреждённых жилых помещений. Осколками задело газопровод - три дома временно остались без газа. В соседней школе выбило окна, но в районной администрации обещают: к 1 сентября всё восстановят, учебный год начнётся вовремя.

Тепловой контур в пострадавших домах уже закрыли. Самым сложным остаётся подъезд, принявший основной удар, - там работы продолжаются.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Куда обращаться пострадавшим

Осмотр повреждённого жилья - согласовать дату комиссии можно по телефонам:

- 8 (4832) 30-68-51, 30-68-55 - отдел ЖКХ;

- 8 (4832) 74-27-95 - приёмная главы Советской районной администрации;

- 8 (4832) 30-68-60 - диспетчерская, работает круглосуточно.

Для компенсации понадобятся: паспорт, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты, документ о праве собственности и постановление о признании потерпевшим. На месте следователи уже оформили 138 таких постановлений. Если вам его ещё не выдали - звоните в СУ СК РФ по Брянской области: +7 910 743-66-72.

По вопросам помощи от Красного Креста пенсионерам и семьям с детьми стоит обратиться в региональное отделение РКК — заявки принимаются и отрабатываются адресно.