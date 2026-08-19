На брянском заводе «ЛДС» пять лет назад начали развивать новое производство

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Пять лет прошло с того момента, как на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» начали развивать новое производство. Об этом сообщает сайт "Город 32".

- Действительно, почти пять лет прошло с тех пор, как наша команда зашла на новую площадку и стала развивать производство, — вспоминает директор завода Сергей Горелов. - Что было в активе? Опыт и громадное желание реализовать амбициозный проект. Привлекли заемные средства, провели восстановительные работы на бывшем обанкротившемся предприятии, закупили оборудование, пригласили специалистов, начали дообучать сотрудников по необходимым направлениям. Это вкратце.

Сергей Иванович отметил, что благодаря тем связям и доверию, которые были наработаны за четыре десятка лет в сфере тяжелого машиностроения, сразу достигли той высокой планки, которую поставили для предприятия.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Среди наших партнёров и брянские предприятия, и федеральные заказчики, и зарубежные потребители продукции, - говорит Сергей Горелов. - Линейка изготавливаемых изделий – также весьма широкая, готовы работать и потребителями гражданской продукции, и с силовыми структурами. Готовы даже заняться судостроением. Благо есть мощный конструкторский отдел, который выполняет самые разнообразные задачи.

Директор предприятия также поделился и планами на будущее.

- В планах на будущее – дальнейшее развитие, с использованием самых передовых технологий и производства, - рассказал Сергей Иванович. - Привлечение молодёжи, подготовка смены, которой передадим свой опыт и мастерство. Пусть они становятся лучше своих учителей. Или хотя бы попробуют.