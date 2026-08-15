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Происшествия15 августа 2026 13:47

Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших при ракетном ударе ВСУ

Егор Ковальчук побывал в Брянской областной больнице №1
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Он побывал в Брянской областной больнице №1. об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Им оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал Егор Ковальчук. - Все пациенты, которые находятся на лечении в стационаре в Брянской области, стабильны, их жизни ничего не угрожает. Признателен бригадам скорой помощи, врачам, медсестрам за то, что все было сделано быстро и на высочайшем профессиональном уровне. Скорейшего выздоровления!

Напомним, в Брянске продолжают устранять последствия ракетного удара ВСУ.