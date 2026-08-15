Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянске продолжают устранять последствия ракетного удара ВСУ. Провели штаб с администрацией города Брянска, Советского района, ГУ МЧС России по Брянской области, департаментом строительства, УКС, коммунальными службами. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Со вчерашнего дня ведется поквартирный обход, специалисты проводят фиксацию размеров ущерба, затем будет госэкспертиза сметной стоимости, - рассказал Егор Ковальчук. - В квартирах и подъездах уборку ведут волонтеры, представители «Народного фронта», «Красного креста», добровольцы бригады «БАРС-Брянск».

Оеративно сработали бригады скорой помощи, врачи, сотрудники МЧС. Для устранения последствий ракетного удара незамедлительно приступили к работе коммунальные службы и спасатели.

Сейчас 15 строительных организаций работают по демонтажу поврежденного остекления и закрытию теплового контура.

Если вам нужна консультация или если ваша квартира, дом пострадали, сообщите по телефонам для согласования даты и времени работы специалистов:

+7(4832) 30-68-51, 30-68-55 — отдел ЖКХ; +7(4832) 74-27-95 — приемная главы районной администрации; +7(4832) 30-68-60 — диспетчерская администрации (работает в вечернее и ночное время).

Напомним, ВСУ ракетами атаковали жилой дом в Брянске.