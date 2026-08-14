130 семей из Климовского района, уехавших от границы, получили поддержку Красного Креста

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Переезд - всегда стресс, а вынужденный переезд из родного дома - стресс вдвойне. Жители Климовского района, которым пришлось сняться с насиженных мест из-за обстановки на границе, на этой неделе получили ощутимую поддержку от Брянского регионального отделения Российского Красного Креста.

Что и кому привезли

Гуманитарный груз для климовчан - это 130 продуктовых и 130 гигиенических наборов, которые доставили жителям Климовского района, вынужденным покинуть свои дома и переехать подальше от границы из-за постоянных атак. За сухими цифрами - вполне конкретные вещи, которых больше всего не хватает человеку на новом месте: базовые продукты, средства гигиены, ощущение, что ты не остался один на один со своими обстоятельствами.

В отделении отмечают, что география помощи расширяется с каждым днём, и на этой неделе список благополучателей увеличился - климовское направление стало одним из новых адресов этой работы. При этом в организации благодарят всех причастных за то, что даже в самых непростых условиях удаётся поддерживать тех, кто остро в этом нуждается.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Позиция организации

Член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов пояснил, по какому принципу формируется помощь для вынужденных переселенцев:

«Люди, покинувшие места постоянного проживания в приграничной зоне, относятся к приоритетной категории благополучателей. Состав наборов формируется исходя из первоочередных потребностей: это продукты длительного хранения и средства личной гигиены. По Климовскому району заявка отработана в полном объёме - поддержку получили сто тридцать семей. Хочу отметить, что вся работа ведётся системно, во взаимодействии с муниципальными властями и волонтёрскими организациями региона, и будет продолжена по мере поступления новых обращений».

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Кто помогает довезти

Доставка грузов в районы у границы требует и людей, и транспорта, и чёткой координации. Отдельные слова признательности в отделении адресуют партнёрам: Многофункциональному молодёжному центру и Центру добровольческих инициатив «Добро.Центр» - за помощь в транспортировке гуманитарного груза в приграничные районы.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Работа не закончена

В Красном Кресте честно признают пределы своих сил: охватить всех, кто пострадал и нуждается в поддержке, пока не получилось. Тем не менее организация продолжает работать и в дальнейшем будет доставлять помощь тем, кто в ней остро нуждается.

Стать частью этой работы несложно. Разовое пожертвование или ежемесячную подписку можно оформить на сайте bryansk.redcross.ru/help, а перевести любую сумму можно и через СБП, отсканировав QR-код, - в отделении напоминают, что любая сумма имеет значение.