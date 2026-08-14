Брянская партия «Новые люди» готова подписать соглашение о честных выборах

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

В Брянске партия «Новые люди» заявила о готовности подписать соглашение о честных выборах. Председателю брянского отделения партии «Новые люди» поступило предложение от Общественной палаты Брянской области заключить соглашение с другими участниками избирательного процесса.

- Нам известно, что подобное соглашение неделю назад было подписано нашим федеральным руководством партии, - говорит Сергей Горелов. - Конечно, мы за то, чтобы выборы проходили честно, без жульничества, без различных вбросов и прочих нарушений. Сейчас, когда на политическом поле появились новые лица, надеемся, что все нарушения останутся в прошлом. Со своей стороны мы будем вести честную борьбу. Поэтому искренне готовы подписать такое соглашение.

Подписание назначено на сегодня, 14 августа, на 15 часов по московскому времени. Представители «Новых Людей» прибудут на подписание соглашения. Какие еще партии готовы будут поставить свои подписи под этим важным документом, станет известно после подписания. Мы обязательно расскажем об этом нашим читателям.

Напомним, на губернаторских выборах в Брянской области кроме «Новых Людей» также участвуют «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В госдумовских выборах, которые пройдут в те же дни партий значительно больше. Известно, что партию «Яблоко» уже сняли с предвыборной гонки.