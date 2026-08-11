Брянский завод «ЛДС» расширяет международные контакты

Фото: пресс-служба завода «ЛДС».

Руководство и сотрудники брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» приняли участие в международной видео-конференции, посвященной взаимодействию между предприятиями-партнёрами. Инициатор конференции- известное федеральное консалтинговое агентство. Об этом сообщает сайт «Город 32».

- Со стороны приглашенных партнеров в конференции участвовали потребители нашей продукции не только из регионов России, но и из стран ближнего зарубежья, — рассказывает директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. - Мы поставляем им продукцию железнодорожного назначения: узлы и агрегаты железнодорожного транспорта, комплектующие к дизелям и ходовой части тепловозов.

Основы для этих связей закладывались еще в советское время, когда между различными предприятиями на территории разных советских республик действовали смежные связи. Все друг друга хорошо знали, доверяли. Сейчас, несмотря на национальные границы, эти связи остались и до сих пор работают.

Фото: пресс-служба завода «ЛДС».

Кстати, у предприятия «ЛДС» в свое время были и представительства в странах дальнего зарубежья, но из-за того, что было свернуто производство по многим позициям отечественного машиностроения, эти представительства пришлось закрыть. Освободившееся место быстро заняли конкуренты. Теперь, для того чтобы вернуть ранее утраченное, приходится прилагать значительные усилия.