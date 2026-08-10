На брянском заводе «ЛДС» собираются снова лить металл

Фото: Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ.

На брянском предприятии «Локомотив-Дизейль-Сервис» состоялось совещание. На нем обсудили перспективу создания нового направления деятельности – литейного производства.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- В советское время литейные цеха и подразделения работали на многих производствах, - рассказывает директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. - Не только на таких профильных, как стальзавод или Брянский машиностроительные, но и на других предприятиях. Причём, свои литейки были даже в некоторых научно-исследовательских институтах. Небольшие, но вполне способные отлить необходимую деталь.

В 90-х годах брянские предприятия стали отказываться от литейного производства – было слишком много забот по его содержанию. Чтобы получить нужную деталь приходилось обращаться к смежникам, в результате цена изготовленной продукции стала зашкаливать.

Фото: Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ.

Сейчас на «Локомотив-Дизель-Сервис» поступают важные объемные заказы. Конечно, можно отдавать часть работы, а значит и прибыли на другие заводы, но руководство рассматривает вопрос иначе.

- Планируем создать на «ЛДС» свою литейку, тогда полный цикл производства останется на нашем предприятии, - рассказал Сергей Горелов. - Это не только связано с финансовой стороной вопроса, что немаловажно, но и то, что мы сами сможем контролировать процесс изготовления продукции от начала и до конца.