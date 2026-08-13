В Брянске усилят темп ремонта Дома культуры в Володарском районе

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска ремонтируют фасад городского Дома культуры. Строители смыли краску и начали обшивать стены утеплителем, штукатурить. Заменены окна, в ближайшее время рабочие отреставрируют капители и приступят к покраске стен. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Но есть нюанс, - рассказали в мэрии Брянска. - Все работы по контракту подрядчик должен был завершить в конце августа. Очевидно, что в срок рабочие не уложатся.

В этом и убедился глава горадминистрации Александр Макаров, который проверил работу подрядчика на объекте. Он отметил, что на строительной площадке недостаточно специалистов.

Примут меры, чтобы принудить усилить темп работ руководителя подрядной организации. Александр Николаевич поручил директору Дома культуры каждый день отчитываться о количестве рабочих на объекте, включая выходные дни.

Вторая проблема, которая обнаружилась во время ремонта - после глобальной расчистки территории от многолетней поросли и старых деревьев стали видны ветхие сараи. Они примыкают вплотную к забору ДК.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Александр Николаевич поговорил с жителями дома, которым принадлежат постройки. Те объяснили, что сараи сколотили много десятилетий назад. Когда-то в них держали коров, птицу. Сейчас преимущественно хранят картофель.

Руководству горадминистрации нужно будет выяснить юридические моменты и принять решение, как избавить посетителей будущего парка «Олимпийский», который примыкает к дому культуры, от этой неприглядной картины.

Напомним, мэр Брянска проверил работу строителей в «Олимпийском».