Дом, милый дом: как жителям Брянщины вернуть отданные государству дома и землю

Фото: Людмила БАРКОВА.

С 17 августа жители Брянской области, которые во время СВО передали свои дома или участки муниципалитету - или отказались от них ради социальных выплат, - получают законную возможность вернуть недвижимость. Бесплатно. Но закон отвёл на это ограниченное время, так что откладывать поход с заявлением не стоит.

Как вернуть дом

Схема простая: пишете заявление в местную администрацию. Если жильё уже числится за муниципалитетом - на подачу есть год со дня вступления закона в силу. Если передача только оформляется, год отсчитывается с момента госрегистрации муниципального права.

Дальше дело за чиновниками: на решение им отведено до 60 календарных дней, ещё месяц - на заключение договора. Единственная оговорка - для населённых пунктов с особым режимом въезда: там акт приёма-передачи подпишут только после снятия ограничений.

Важные детали. Повреждённый дом - не повод для отказа: вернут и его. Вместе с жильём хозяину возвращается земля под ним и все хозпостройки - от сарая до бани. Если владелец умер, право на возврат переходит наследникам.

Есть и ограничения. Квартиры в многоэтажках, признанных непригодными для проживания, под закон не попадают. Исключение - одноэтажные дома максимум на четыре квартиры, но при условии, что заявления подадут все собственники сразу.

Как вернуть землю

С участками логика та же, но география уже: механизм работает только в шести муниципалитетах - Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах, а также в Стародубском округе.

Землю можно получить обратно в собственность или в безвозмездное пользование. Заявление подаётся в орган местного самоуправления, который распоряжается участками, сроки - те же, что и для домов. Зато рассмотрят его заметно быстрее: вся процедура вместе с договором укладывается меньше чем в месяц.

Наличие на участке некапитальных построек возврату не мешает. И да - право на такую бесплатную «обратную приватизацию» тоже передаётся по наследству.

Источник – сайт АиФ-Брянск