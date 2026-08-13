Рюкзаки для первоклассников и сертификаты для 135 семей: как Красный Крест поддержал жителей Севского района

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Когда из привычной жизни исчезают магазин у дома, спокойная дорога в школу и уверенность в завтрашнем дне, значение приобретают самые простые вещи - набор продуктов, тетради, тёплое слово. Именно за этим на минувшей неделе в Севск приехали сотрудники и волонтёры Брянского регионального отделения Российского Красного Креста.

Помощь пришла туда, где была нужна

Выдача гуманитарной помощи в Севске была организована по запросу администрации Севского муниципалитета. Поддержку получили жители сразу десяти населённых пунктов - сёл Лемешовка, Троебортное, Некислица, Хинель и Хвощовка, деревень Круглая Поляна и Воскресеновка, посёлков Заря, Рабочий и Лесничество.

Итог рабочего дня в цифрах выглядит так: продуктовые сертификаты получили 135 семей. Отдельное внимание - детям. Помощь была оказана 14 семьям с учениками начальных классов, которые выехали с территорий Севского района, часто подвергающихся атакам, - ребятам вручили школьные рюкзаки с канцелярскими товарами, а их родителям сертификаты на покупку продуктов питания. Для младшеклассника новый рюкзак - это не просто вещь, а возможность прийти в класс наравне со всеми, и в Красном Кресте это хорошо понимают.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Там, где не работает привычная торговля

Этой акцией работа не ограничилась. Незадолго продуктовые и гигиенические наборы были доставлены 55 жителям села Подывотье Севского района и 25 жителям села Страчево Суземского района - эти семьи живут в зоне постоянных обстрелов и ограничены в доступе к привычной торговой инфраструктуре. Проще говоря, съездить за хлебом и мылом там сегодня - задача не бытовая, а рискованная, поэтому необходимое привозят прямо к людям.

Ситуацию прокомментировал член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов:

«Работа в Севском районе ведётся в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления. Заявка администрации муниципалитета была отработана в полном объёме: сформированы адресные списки, определены категории благополучателей, организована выдача сертификатов и наборов. Особый приоритет - семьи с детьми младшего школьного возраста, покинувшие небезопасные территории. Подчеркну, что это не разовая акция: мониторинг потребностей жителей приграничья продолжается, и по мере поступления запросов помощь будет доводиться до людей адресно и в установленные сроки».

Дорога - тоже часть помощи

Доставить груз в приграничье - отдельная логистическая задача. В отделении благодарят Многофункциональный молодёжный центр и Центр добровольческих инициатив «Добро.Центр» за помощь в транспортировке гуманитарного груза в приграничные районы.

В организации не скрывают: масштаб потребностей больше имеющихся возможностей. Там понимают, что помочь удалось не всем, кто пострадал и нуждается в поддержке, однако работа продолжается - помощь и дальше будут доставлять тем, кому она остро необходима.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Как присоединиться

Поддержать работу отделения может каждый. Разовое пожертвование или ежемесячную подписку можно оформить на сайте bryansk.redcross.ru/help, также доступен перевод любой суммы через СБП по QR-коду - в организации подчёркивают, что любая сумма имеет значение.