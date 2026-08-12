Брянский завод «ЛДС» получил серьезный заказ

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» получил серьезный заказ. Предприятие представляет собой не только цеха по производству различных металлоконструкций самого разнообразного назначения, где изготавливают продукцию, начиная от крупных федеральных потребителей до оборудования для сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает сайт «Город 32».

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Такого разнообразия выпускаемой продукции — от сложных до простых изделий, могло бы и не быть. Это стало возможным благодаря работе нашего конструкторского отдела, — рассказывает директор «ЛДС» Серей Горелов. – В его штате и грамотные специалисты, которые имеют за плечами серьёзный опыт и молодые талантливые специалисты.

Руководитель предприятия также сообщил о том, что от постоянного партнера завода, который обеспечивает транспортные перевозки по железной дороге, поступил серьёзный заказ.

-Вместе с тем, нас попросили доработать один из сложных узлов, - говорит Сергей Иванович. - Необходимая задача поставлена, работаем, наш конструкторский отдел выполнит все на высшем уровне, как и раньше.

Фото: пресс-служба завода «ЛДС