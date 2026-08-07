В Брянской области кандидаты в губернаторы начали проводить предвыборные мероприятия и встречи с населением

Фото: пресс-служба Брянского отделения партии «Единая Россия»

Активная избирательная кампания по выборам в Государственную Думу IX созыва, досрочным выборам Губернатора Брянской области и дополнительным выборам депутата областной Думы по Стародубскому одномандатному округу № 28 проходит в Брянской области.

Кандидаты в губернаторы Брянской области от политических партий начали проводить различные мероприятия и встречи с населением.

Александра Казачкова кандидат на пост главы региона от партии «Новые люди» организовала музыкальное лото для пенсионеров, а кандидат Руслан Титов от «ЛДПР» участвовал в организационном заседании избирательного штаба партии.

В четверг, 6 августа, в Советском районе Брянска начал работу штаб общественной поддержки кандидата в губернаторы от партии «Единая Россия» Егора Ковальчука. Именно в этом месте будут проходить мероприятия различной политической направленности.

В день открытия штаба на базе штаба собрались представители молодежных организаций Брянской области. Встреча молодежи с кандидатом в губернаторы Егором Ковальчуком стала важной диалоговой площадкой, где есть возможность не просто задать вопросы, но и предложить свои идеи, которые лягут в основу реальных изменений в регионе.

Диалог между Егором Ковальчуком и представителями молодежных организаций прошел в позитивной и доверительной атмосфере. Обсудили широкий круг вопросов, касающихся детства, современных реалий и возможностей для развития молодого поколения.

Особое внимание в разговореуделили роли молодежных объединений в оказании помощи населению в сложных ситуациях. Представители организаций рассказали, какую поддержку они оказывают жителям региона, в том числе в условиях последствий атак ВСУ.

Кандидат в губернаторы Егор Ковальчук отметил высокую социальную ответственность молодых активистов и важность системной поддержки молодежных инициатив. По его словам, опыт и вовлеченность ребят являются одним из важнейших ресурсов для развития региона.

Представители молодежных организаций, в свою очередь, выразили готовность и дальше участвовать в общественно значимых для родной Брянщины проектах.

Кстати, кандидаты от партий КПРФ — Андрей Архицкий и «Справедливая Россия» — Алексей Тимошков пока о предвыборных мероприятиях не сообщают.