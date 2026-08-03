Связующий раствор: зачем глава региона приехал на цементный завод

Фото: предоставлены пресс-службой АО “Мальцовский портландцемент”.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Мальцовский портландцемент в Фокино. Вместе с ним на предприятие приехали заместитель губернатора Виталий Свинцов, руководитель департамента внутренней политики Юлия Старовойтова и другие представители региональной власти.

Визит начался с исторической экспозиции. Предприятие уже 127 лет является частью истории Фокино, а сегодня вместе с городом решает задачи его развития — от инвестиций в производство до проектов для школ и профориентации молодежи. Затем Егор Ковальчук встретился с руководством предприятия. Одной из главных тем стала ситуация на строительном рынке и снижение темпов строительства, которое отражается на спросе на цемент. Генеральный директор Мальцовского портландцемента Сергей Морозов рассказал о текущей работе предприятия и о том, как завод адаптируется к новым условиям. Гостям показали технологическую цепочку выпуска цемента, цех упаковки и отгрузки, линию паллетирования. Завод продолжает работать над инвестиционными проектами — повышает экологическую эффективность производства, внедряет новые решения и запускает новые виды цемента.

Фото: предоставлены пресс-службой АО “Мальцовский портландцемент”.

Отдельно на встрече говорили о жизни Фокино за пределами заводской проходной. В корпоративной программе ЦЕМРОСа «Делаем мир лучше» — проекты для города, в том числе поддержка школ и профориентация школьников. Один из таких — профориентационный класс в школе № 3 Фокино. Его Егор Ковальчук посетил лично. Здесь школьники знакомятся с современным производством и профессиями, востребованными на цементном заводе. Следующий шаг — участие Мальцовского портландцемента в федеральном проекте «Профессионалитет», чтобы еще теснее связать подготовку специалистов с реальными потребностями предприятий. Завершился визит встречей Егора Ковальчука с жителями Фокино. Разговор вышел за пределы производственной повестки — обсуждали вопросы, которые волнуют город и его жителей. Врио губернатора отметил роль Мальцовского портландцемента в жизни Фокино и положительно оценил участие предприятия и ЦЕМРОСа в развитии территории, в том числе работу в сфере образования и профориентации. По его словам, эту работу необходимо продолжать.

«Визит получился насыщенным: удалось охватить достаточно широкий круг вопросов. Предприятию, работе коллектива, реализуемым компанией проектам дали положительную оценку. Мы всегда стремились и стремимся выстраивать с регионом партнёрские отношения, направленные на улучшение жизни горожан, среди которых много сотрудников предприятия», — отметил генеральный директор Мальцовского портландцемента Сергей Морозов.