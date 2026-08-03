Брянский завод «ЛДС» ждет новое оборудование

Фото: Виталий СИМОНЕНКОВ.

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» готовится принять новое оборудование. Многие промышленные предприятия нуждаются в модернизации производства. Зачастую можно увидеть в цехах еще работающее советское оборудование. Можно, конечно, порадоваться за станки, на которых красуются старые знаки качества, но современные технологии шагнули далеко вперед.

Так, в одном из цехов брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» уже подготовили площадку для самого современного оборудования – станков с программным управлением. На них можно изготавливать самые сложные детали, предназначенные для различных отраслей машиностроения.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Мы идем ногу со временем, - говорит директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. - Даже не идем, а бежим. Если стоять на месте и пользоваться только тем, что наработали наши отцы, то мы безнадёжно отстанем. Для этого нужно быть в курсе всех новейших разработок, смотреть какие новшества появляются в нашей сфере. Поэтому мы участвуем во многих профильных выставках, заключаем контракты на поставку современного оборудования. В скором времени ждём поступления на завод партии таких станков.

Сергей Горелов подчеркнул, что специалисты для работы на них уже подготовлены.