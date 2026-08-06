Брянский ТЮЗ ищет новый дом. А что будет со старым зданием?

Фото: Брянский областной театр юного зрителя.

Театр юного зрителя в Брянске в этом году отмечает 45-летие - и по-прежнему играет спектакли в здании, которое давно признано аварийным. Разговоры о переезде тянутся не первый год, но на днях тема снова оказалась в центре внимания: врио губернатора Егор Ковальчук на приёме граждан выслушал эмоциональное обращение актёров театра и обозначил, как видит решение вопроса.

Что предлагают власти

По словам Ковальчука, сначала нужно окончательно определиться с площадкой под строительство, привязать к ней проект и уже с готовыми параметрами заходить в федеральные программы поддержки. Ещё один вариант - заказать очередную независимую экспертизу старого здания, но это время и бюджет, а необходимость переезда, по мнению главы региона, уже не вызывает сомнений.

Само здание на улице Горького прошло через три экспертизы, и вывод каждый раз был одинаковым: реконструкция нецелесообразна.

Аэропорт, набережная и снова аэропорт

Ещё месяц-полтора назад казалось, что площадку нашли - участок в районе старого аэропорта. На заседании Общественной палаты даже звучали конкретные цифры: с собственником земли договорились, в бюджете заложили два млн рублей на проектную документацию, а само строительство оценили минимум в 1,5 млрд рублей.

Сейчас риторика вновь сместилась к тому, что площадку нужно «окончательно» выбрать - непонятно, идёт ли речь о пересмотре аэропортовского варианта или просто об уточнении деталей.

А ведь до аэропорта был и третий вариант - набережная у Чёрного моста. Эта часть прибрежной зоны относится к охраняемому археологическому наследию, и в прошлом году там начали проводить экспертизу.

«Это место – так называемые галерные сараи, построенные ещё во времена Петра I для создания тех самых галер – военных судов, которые в основном двигались с помощью вёсел, а паруса использовались как вспомогательный движитель. Я начинал делать разведку, но продолжал её другой подрядчик, – рассказал коллегам с сайта АиФ-Брянск археолог Дмитрий Петюшко. – Вещественных находок у меня не было, но раскоп, или шурф, достигал глубины 2,8 метра, и не доходил до материка (слоя грунта, который залегает под культурным слоем и содержит уже только природные отложения), поскольку на полтора метра только идёт песок, засыпанный ещё в конце 90-х – начале 00-х, когда там хотели строить торговый центр. Кроме того, когда в прошлом году проводилась историко-культурная экспертиза, подключился Следственный комитет, выявивший совместно с поисковиками Брянской области на этих участках первое место дислокации лагеря «Дулаг 142». По архивным фото представители ведомства делали свои шурфы, и в пойме, ближе к реке Десне, обнаружили человеческие останки».

А что будет со старым зданием?

Здание на Горького - памятник регионального значения, построенное в 1960 году архитектором Александром Саломахиным для Дома пионеров; ТЮЗ переехал туда в 1981-м.Профессор БГИТУ Александр Городков считает, что здание вполне можно спасти - современные технологии позволяют укрепить и грунт на склоне, и несущие конструкции.

Официального ответа, что случится со зданием после переезда труппы, пока нет. Останется ли памятник архитектуры памятником - или станет ещё одной точкой на карте городских заброшек, - покажет время.

Источник – сайт АиФ-Брянск