Брянские автобусы меняют маршрут: что нового на линиях и почему в салонах пока не стало прохладнее

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Городская автобусная схема снова перекраивается. Часть маршрутов рождается заново, часть - просто донастраивают под запросы конкретных районов: где-то добавили рейс, где-то продлили путь, где-то расширили бесплатные пересадки. На подходе и крупная партия новой техники. Но у пассажиров свой список ожиданий - и он не ограничивается схемой на остановке.

Новые маршруты и новая техника

Автобус № 4А теперь соединяет несколько плотно заселённых кварталов с корпусом городской поликлиники № 4 - по сути, прямая дорога к врачу без пересадки через полгорода. По просьбе работников Брянского электромеханического завода появился вечерний рейс № 24А, автобус № 50А дотянулся до посёлка Чайковичи, а маршрутка № 49 теперь довозит до военного госпиталя Минобороны.

Ещё недавно основную нагрузку по перевозкам в городе несли коммерческие маршрутки, а муниципальному транспорту традиционно доставались менее прибыльные направления - и обслуживать их с каждым годом сложнее: парк стареет, крупную партию автобусов в последний раз закупали в 2021-м. Отсюда и ремонт чаще, и машин на линии меньше, и снижение пассажиропотока в 2025-м, которое городская администрация как раз этим и объясняет.

Лечить проблему решили по-крупному: до 2030 года в Брянск по региональной программе поступит 192 новых автобуса большого класса, рассказала начальник городского отдела по транспорту Светлана Рыжкова. Первая партия - 19 низкопольных машин вместимостью до 111 человек, удобных для детских и инвалидных колясок, - уже здесь. Их поставили на самые нагруженные направления: № 5А, № 37А и № 106А.

Заодно расширяют и льготу на пересадки: в бесплатную систему добавят ещё четыре маршрута — № 10А, 14А, 16АК и 30А.

А что в салоне

Новые автобусы и новые направления - это фасад. У пассажиров же свои претензии, и они куда более бытовые: летом в салоне душно, а привычных голосовых объявлений остановок больше нет.

По кондиционерам в мэрии отвечают прямо: федеральные программы закупки технику с климат-контролем не требуют. Да и там, где кондиционеры стоят, толку от них в жару немного — двери на остановках открываются постоянно, горячий воздух заходит внутрь снова и снова, а обслуживание системы охлаждения - отдельная статья расходов.

С объявлениями остановок ситуация другая. Автоматика работает через ГЛОНАСС, а из-за ограничений мобильной связи, введённых в регионе в рамках режима контртеррористической операции, спутниковый сигнал ловится нестабильно. Выход, который сейчас рассматривают, - вернуться к ручному варианту: пусть об остановках снова объявляют сами водители, как раньше. Правда, для этого автобусы придётся заново оснастить микрофонами.

Источник – сайт АиФ-Брянск