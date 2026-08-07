Директор брянского завода «ЛДС» проводит экскурсии для молодежи

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Директор брянского завода «Локомотив –Дизель-Сервис» Сергей Горелов проводит экскурсии для молодежи.

- Потому что молодые ребята – это наше будущее, - пояснил Сергей Иванович, который сам лично встречает студентов из брянских вузов и проводит их по цехам предприятия.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Молодые слушатели обступили Сергея Ивановича.

- Такого вы еще не видели, - говорит он ребятам. - Огромные станки, металл, брызги сварки – вот эта романтика металлообработки и машиностроения. Говорить приходится громко – вокруг шум станков и механизмов.

На заводе «ЛДС» такие экскурсии рассматривают как начальное профориентирование – если молодой человек загорелся этим делом, увидел, как из рук мастеров выходит оборудование, нужное людям, он этого никогда не забудет.

Поэтому на брянском заводе «ЛДС» живут по народной мудрости «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Живут и знают – смена идет!