Фото: управление культуры Брянской городской администрации.

Ушла из жизни директор Брянской детской художественной школы Лилия Астахова. Она возглавляла школу больше 20 лет. Об этом сообщают в управлении культуры Брянской городской администрации.

Лилия Львовна посвятила свою жизнь развитию художественного образования и воспитанию юных талантов региона. За время ее руководства учреждение культуры стало настоящим центром творческой жизни города. Оно укрепило материально техническую базу, расширило спектр образовательных программ, воспитанники и педагоги МБУДО активно участвовали в городских, региональных и всероссийских конкурсах и выставках.

Больше 10 лет Лилия Львовна была председателем зонального методического объединения педагогических работников детских школ искусств, лектором Брянского института повышения квалификации педагогических работников, членом государственной аттестационной комиссии БГУ им. академика И.Г.Петровского, лектором курсов повышения квалификации Брянского учебно- методического центра культуры и искусства.

- Лилия Львовна была не только грамотным руководителем, но и чутким наставником для своих педагогов и учеников, - говорят коллеги. - Она видела в каждом ребенке индивидуальность и помогала ей раскрыться. Воспитанники Лилии Львовны стали профессиональными художниками, архитекторами и преподавателями художественной школы. Светлая память о Лилии Львовне навсегда сохранится в стенах школы, в работах ее учеников и в сердцах всех, кто имел счастье работать и учиться рядом с ней.

О дате и место прощания сообщат позже.

«Комсомольская правда- в Брянске»выражает соболезнования родным, близким и коллегам Лили Астаховой.

Напомним, умер бывший замглавврача Брянской городской больницы №1 Виктор Мещевцов.