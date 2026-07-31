Умер бывший замглавврача Брянской городской больницы №1 Виктор Мещевцов

Фото: предоставлено ГАУЗ «БГБ № 1».

В Брянске 31 июля на 72 году ушел из жизни бывший заместитель главнного врача по клинико-экспертной работе Мещевцов Виктор Владимирович. Печальную весть сообщают в Брянской городской больнице №1.

Вся его жизнь, помыслы и дела были посвящены людям. Виктор Владимирович родился 30 апреля 1955 года в селе Абай Усть-Коксинского района Алтайского края в рабочей семье. После окончания средней школы № 51 г. Брянска в 1972 году поступил в Калининский государственный медицинский институт, который закончил в 1978 году. Проходил в городской больнице № 4.

По окончании специализации по нейрохирургии стал работать с 1979года врачом-нейрохирургом в Брянской городской больнице № 1. В 1984-1985 году работал врачом-неврологом, с 1985-2011 годы заместитель главного врача по медицинской части, с 2011-2025 годы заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. Его трудовой стаж в Брянской городской больнице № 1 составил более 45 лет.

На протяжении 15 лет возглавлял первичную профсоюзную организацию ГАУЗ «БГБ № 1». За период работы он проявлял себя как высококвалифицированный, грамотный специалист, отличный организатор. Виктор Владимирович врач высшей категории, Отличник здравоохранения, Заслуженный врач Российской Федерации. Награжден медалью «За вклад в развитие города Брянска», нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах». Неоднократно награждался Благодарственными письмами и Почетными

грамотами муниципального, регионального и федерального значения. Чуткость и отзывчивость, как к пациентам, так и к коллегам в его характере были повседневно. Его искренняя улыбка и доброжелательность создавали особую атмосферу в коллективе, делая рабочую обстановку более теплой и дружественной.

- В памяти каждого из нас, Виктор Владимирович останется светлым и жизнерадостным человеком, который всегда был готов прийти на помощь и поддержать в трудную минуту, - так тепло вспоминают о Викторе Владимировиче его коллеги из Брянской городской больницы №1. - Частичка его души навсегда останется в памяти всех, кто знал его и кому посчастливилось работать с этим замечательным человеком. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с Виктором Владимировичем состоится 2 августа в траурном зале ГАУЗ «БГБ № 1» с 11-00 до 13-00 час.

«Комсомольская правда – в Брянске» скорбит вместе с коллективом брянской городской больницы №1 и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Мещевцова.

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