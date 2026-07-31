Как Красный Крест подстраивает помощь под каждую беду

Фото: Российский Красный Крест.

У Российского Красного Креста есть регламенты, стандарты и стратегия реагирования на чрезвычайные ситуации. Но живая практика всегда сложнее бумаги: каждая беда не похожа на предыдущую, и то, что спасает в одном регионе, в другом просто не сработает. О том, как организация подбирает «ключ» к каждой конкретной ситуации, рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Когда помощь нужна руками, а не переводом

Есть ситуации, в которых людям нужны не сертификаты и не выплаты, а физическая гуманитарка — коробки, наборы, упаковки, привезенные прямо к дому.

Так сейчас работает Свердловское региональное отделение РКК. Из-за подтоплений жители пострадавших районов буквально отрезаны от магазинов: доехать за продуктами или бытовыми мелочами им попросту не на чем и некуда. Волонтеры и сотрудники объезжают затопленные территории сами - развозят продуктовые наборы, постельное белье, технические средства реабилитации. Помощь уже получили более 430 человек.

Похожая логика - в приграничье. В Суземский и Севский районы Брянской области Красный Крест уже доставил 80 гуманитарных наборов с продуктами и средствами гигиены, на подходе еще столько же. Везут их добровольцы, готовые работать в потенциально опасных зонах.

«Специфика приграничных районов Брянской области такова, что часть населения объективно ограничена в доступе к привычной торговой и социальной инфраструктуре, - комментирует Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста. - В этих условиях адресная доставка сформированных гуманитарных наборов является наиболее оправданным форматом поддержки. Отдельно хочу отметить работу наших добровольцев: они осознанно выезжают на территории с повышенными рисками, действуя при этом в строгом соответствии с протоколами безопасности организации. Мы продолжим наращивать объемы помощи по мере поступления запросов от жителей и органов местного самоуправления».

Фото: Российский Красный Крест.

Когда деньги работают лучше коробок

А вот в Курской области ситуация обратная: инфраструктура работает, магазины открыты, и людям удобнее самим выбрать то, что нужно именно им. Поэтому здесь Красный Крест сделал ставку на ваучеры.

Курское региональное отделение выдает сертификаты на 7 тысяч рублей - на предметы первой необходимости и медицинскую поддержку. Получить их могут те, кто был ранен в результате боевых действий начиная с 1 мая 2026 года. По расчетам организации, такой поддержкой воспользуются более 200 человек.

Логика простая: там, где человек может дойти до аптеки и супермаркета, стандартный набор «для всех» проигрывает возможности выбора.

Резервы на случай «часа Х»

Третий сценарий - работа на опережение. Если обстановка ухудшится, времени на логистику не будет: помощь должна начаться моментально. Поэтому в ряде регионов Красный Крест заранее аккумулирует гуманитарные резервы.

Что в них входит:

готовые гуманитарные наборы;

питьевая вода и индивидуальные рационы питания;

средства оказания первой помощи;

укладки для организации питания;

химические грелки, пледы, спасательные покрывала;

источники автономного питания.

Такие склады уже работают в Курске и Белгороде — туда еще зимой ушла крупная партия, более 2000 позиций. Сейчас резервы усиливают в Крыму и Севастополе: в республику направлено свыше 2500 индивидуальных рационов питания. А в Центре содействия населению РКК в Севастополе запустили систему очистки воды и оборудовали пространство, где местные жители могут зарядить телефоны и другие устройства.

Помощь, которую не положишь в пакет

Есть и еще один пласт работы, о котором говорят реже, - первая психологическая помощь. Иногда она важнее любого гуманитарного набора.

На этой неделе специалисты региональных отделений РКК работали с пострадавшими после обстрелов в Белгороде и Ростове-на-Дону. Как отмечает Павел Савчук, такая работа далеко не всегда попадает в новости - по разным причинам организация освещает ее избирательно.

Фото: Российский Красный Крест.

Почему это касается каждого

«Мы не выбираем, кому сегодня помочь - мы каждый день работаем там, где трудно», - подчеркивает председатель РКК.

Но масштаб этой работы напрямую зависит от поддержки общества. Чтобы пополнять резервы, расширять охват и быть готовыми к любому развитию событий, организации нужны ресурсы - и от людей, и от компаний. Ключевой инструмент здесь - Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста: именно он позволяет не собирать деньги «после», а помогать сразу.