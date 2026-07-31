Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске открывают новые и продляют действующие маршруты общественного транспорта. Об этом рассказала начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Светлана Рыжкова.

По обращениям работников «Брянского электромеханического завода» с 4 августа будет ходить вечерний автобусный рейс по муниципальному маршруту №24а «БЭМЗ — Дружба». Автобус будет отправляться от конечного остановочного пункта «БЭМЗ» в 20.10.

Маршрут с нерегулируемым тарифом №49 «Фосфоритный завод — БЭМЗ» продлят до военного клинического госпиталя Министерства обороны России. Также продлится до поселка Чайковичи маршрут с регулируемым тарифом №50А «Универсам – Визит».

В список маршрутов с бесплатной пересадкой совсем скоро включат автобусные маршруты по регулируемым тарифам: №10А «Пос. Чайковичи – Поликлиника БАЗ», №14А «Железнодорожный вокзал Орджоникидзеград – Универсам», №16АК «Брянск-II – ст. Снежетьская» и №30А «Больница №2 – ул. Чичерина».

- Напоминаем, с 15 июля организовано движение по новому маршруту №4А «5-й Микрорайон – ул. Романа Брянского – ул. Николая Амосова – ул. Ильи Иванова – Юрфак БГУ», - говорят в мэрии Брянска. - С его помощью горожане могут доехать до нового здания городской поликлиники №4.

Сегодня в областном центре работают 59 маршрутов общественного транспорта. По регулируемым тарифам городским автотранспортным предприятием и троллейбусным управлением обслуживаются 44 маршрута. Еще по 15 направлениям перевозки в городе осуществляют коммерческие перевозчики. Также до 2030 года для города Брянска планируют закупить 192 автобуса большого класса.