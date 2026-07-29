Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в ближайшие годы планируют закупить 192 автобуса. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Как рассказала начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Светлана Рыжкова, благодаря региональной программе развития общественного транспорта до 2030 года для автотранспортного предприятия областного центра закупят 192 автобуса большого класса. Сегодня в город уже поступили 19 таких машин.

- Каждый автобус низкопольный, трёхдверный, на 29 посадочных мест и общей вместимостью 111 человек, - рассказала Светлана Петровна. - Все машины оснащены тахографами, устройствами ГЛОНАСС, системами видеонаблюдения и внутрисалонными табло. Эти 19 машин мы планируем поставить на самые напряженные маршруты.

Новые автобусы будут ходить по маршрутам: №5А «Мегаполис-парк — Мегаполис-парк» (кольцевой), №37А «Фосфоритный завод — пл. Ленина — Телецентр» и №106А «пос. Белые Берега — Мясокомбинат — Телецентр».