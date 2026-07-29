Хлеб будет: брянские аграрии подводят промежуточные итоги

Фото: департамент сельского хозяйства Брянской области.

Дождливое лето могло здорово подпортить урожай - но первые итоги уборочной кампании – как пишут коллеги с сайта АиФ-Брянск – обнадёживают: зерна и картофеля область, видимо, соберёт немало.

Жатва стартовала 11 июля. Первыми в поля вышли хозяйства Брасовского, Красногорского и Навлинского районов: за три дня они обмолотили более 460 гектаров. Сейчас убирают озимые - пшеницу, рожь, ячмень, которые занимают почти две трети всех зерновых площадей региона. Всего под зерновые в Брянской области отведено 170 тысяч гектаров, так что основная часть работы ещё впереди.

На полях трудятся 918 комбайнов, и чтобы не сбавлять темп, аграрии намерены привлечь ещё около сотни машин из соседних регионов. С топливом проблем нет - его выдают по заявкам хозяйств. Средняя урожайность - 56 центнеров с гектара, что выше прошлогодних показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали: озимые перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Для сравнения, в 2025 году регион собрал почти 1,9 млн тонн зерна (а с масличными - 2,3 млн тонн), и сейчас в области рассчитывают повторить или даже улучшить этот результат.

Но главный козырь Брянщины - не зерно, а картофель. Регион много лет держит первое место в стране по его производству и намерен не уступать позиций. Под картофель в этом году отвели почти 37 тысяч гектаров - на две тысячи больше, чем годом ранее. В прошлом, рекордном для региона 2025-м, собрали 1,3 млн тонн «второго хлеба» при урожайности 400 центнеров с гектара - лучший показатель в стране. В этом сезоне рассчитывают выйти на 1,4 млн тонн.

Пока убирают только ранние сорта - в Стародубском и Почепском районах их урожайность уже доходит до 250 центнеров с гектара. Работы впереди много: картофельная страда продлится до октября, и август с сентябрем ещё могут внести коррективы. Но уже сейчас понятно: дождливый июль не стал для брянского села катастрофой. Скорее наоборот - регион в очередной раз подтверждает репутацию одного из аграрных лидеров страны.

Поможем и соседям – как пишет сайт АиФ-Смоленск, в магазинах Смоленской области цена на картофель достигла 70, а в некоторых точках и 180 рублей за килограмм!