Помощь для первоклассника: как РКК собирает детей в школу

Фото: Российский Красный Крест.

Конец августа - время, когда семейный бюджет трещит по швам. Форма, обувь, канцелярия, учебники - список для первоклассника может сильно ударить по кошельку. А для вынужденных переселенцев это может и вовсе оказаться неподъёмной суммой. Именно для таких семей Российский Красный Крест уже третий год подряд проводит акцию «Помогаем собраться в школу».

Что за акция и кому она поможет

Речь о простой и понятной помощи: детям вручают рюкзаки с полным набором школьной канцелярии. В этом году акция охватит более семи тысяч учеников начальных классов - из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областей, а также из Краснодарского края.

В рюкзаке - не абстрактный «джентльменский набор», а всё, что реально нужно первокласснику и ученику младших классов: тетради, дневник, альбомы для рисования, пенал с ручками и карандашами, краски, кисти, пластилин, цветная бумага, подставка для книг и мешок для сменной обуви. То есть родителям не придётся в последний момент бегать по магазинам и высчитывать, на чём сэкономить.

Проект реализуется при поддержке Международного Комитета Красного Креста. За всё время его существования рюкзаки и канцелярские наборы получили почти 18 тысяч детей - цифра, за которой стоят конкретные семьи и конкретные дети, которые 1 сентября пришли в школу.

Почему это действительно важно

Можно сказать банальность: школа - это старт, и ребёнок не должен чувствовать себя хуже других из-за того, что у семьи сейчас трудный период. Но за этой фразой - вполне приземлённая логика. Когда семья вынуждена была спешно уехать из дома, деньги в первую очередь уходят на жильё и еду, а не на цветные карандаши. Акция снимает хотя бы часть этой нагрузки и позволяет родителям выдохнуть перед новым учебным годом.

К содержимому наборов подошли серьёзно: всё подобрано с учётом возраста детей и требований программы начальной школы. Предметы безопасны, удобны и соответствуют школьным стандартам - то есть это не «что нашлось на складе», а по-настоящему рабочий комплект на весь учебный год.

Своим видением ситуации в регионе поделился Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста: «Брянская область - приграничный регион, и у нас проживают немало семей, которые вынуждены были покинуть свои дома, лишиться привычного уклада жизни. Наша задача - обеспечить, чтобы дети из таких семей 1 сентября пришли в школу подготовленными, с полным комплектом всего необходимого. Это адресная и конкретная помощь, и мы намерены продолжать эту работу и расширять её географию в регионе».

Кто стоит за акцией

Программа держится не на одном источнике, а на партнёрстве сразу нескольких сторон: Российского Красного Креста, Международного Комитета Красного Креста, региональных отделений РКК и бизнеса, готового вкладываться в социальные проекты. Плюс - частные благотворители, обычные люди, которые решили отдать часть своих денег на конкретное и понятное дело.

Помощь не ограничивается рюкзаками. Региональные отделения организуют и другие мероприятия: консультации психологов и социальных работников, игровые занятия для детей, встречи для родителей - про адаптацию ребёнка к школе и элементарную безопасность. Параллельно с материальной поддержкой идёт и психологическая: после переезда и стресса детям иногда сложнее адаптироваться, чем кажется со стороны.

Как подключиться

Поучаствовать может каждый - деньгами или личным временем. Можно сделать пожертвование в адрес Российского Красного Креста, можно стать волонтёром регионального отделения. Собранные средства идут на закупку школьных наборов и на расширение программы - чтобы охватить больше регионов и больше детей.

Информацию о формах участия, реквизиты для пожертвований и контакты региональных отделений можно найти на официальном сайте Российского Красного Креста и в социальных сетях организации. Даже небольшая сумма - это реальный вклад: чей-то конкретный ребёнок 1 сентября придёт в школу с новым рюкзаком и полным пеналом, а не с чувством, что он в чём-то обделён.