Врио губернатора Брянской области познакомился с Выгоничским районом

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочей поездкой побывал в Выгоничском районе. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

В районе находится ведущий сельскохозяйственный вуз - Брянский государственный аграрный университет. Егор Ковальчук побывал на опытном поле университета.

- Основное научное направление работы ученых на адаптивных площадках — отработка технологий, выявление и оценка свойственных различным сортам каждой культуры признаков, влияющих на их урожайность, - написал Егор Ковальчук. - Сейчас испытания проводятся более чем с 300 сортами картофеля, сои и ярового рапса. Важно, что открыто 10 агротехнологических классов в школах области. Преподаватели и ученые университета проводят выездные занятия, на базе вуза прошло обучение учителей, которые преподают в школах агротехнологические дисциплины.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Во время рабочей поездки Егор Викторович посетил одну из самых ярких и интересных школ не только Выгоничского района, но и всей Брянской области в Лопуши.

- Здесь выстроена четкая система работы «ЮНАРМИИ», начиная с самых маленьких воспитанников и заканчивая выпускниками и даже теми, кто уже стал студентом, - отметил Егор Ковальчук. - Они не забывают родную школу и непосредственно участвуют в её жизни. Отметил энтузиазм педагогов, директора школы, и, конечно же, самих ребят. Они вовлечены в реальную помощь и окружающим, и участникам специальной военной операции, активно помогают нашим частям на фронте. Это заслуживает огромного уважения.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроили в районе Аллею Славы. По программе инициативного бюджетирования недавно завершили благоустройство парка Победы. Теперь эти общественные пространства — места притяжения для жителей и гостей района.

На встрече с местными жителями прозвучало пожелание создать еще и музей партизанской славы.

- Есть запрос на строительство бассейна и новой школы, а также развитие социальной инфраструктуры, - написал врио губернатора Брянской области - Все вопросы взяты на контроль и будут проработаны руководством муниципалитета и профильными ведомствами.

Напомним, врио губернатора Брянской области побывал на кожевенном заводе «Мираторга».