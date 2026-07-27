Врио губернатора Брянской области побывал на кожевенном заводе «Мираторга»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области побывал на кожевенном заводе компании «Миратог». Это одно из ключевых предприятий региона. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Посмотрел технологию, производство, готовую продукцию, - написал Егор Ковальчук. - Это как раз хороший, яркий пример вертикальной интеграции, когда абсолютно все стадии производства продукции выполняются в рамках одного предприятия: от семян и кормов до упакованной мясной продукции и переработки побочных продуктов производства, в данном случае — кожи — в востребованный товар. Это то, к чему нужно стремиться при любом производстве.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук также отметил, что в регионе в целом развита отрасль сельского хозяйства, поддержка оказывается всем, независимо от уровня переработки.

- Сотрудники компании проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность при работе в условиях приграничья, -написал врио губернатора Брянской области. - Заслуженные награды для них стали выражением признательности за доблестный труд. Благодаря их оперативным действиям и слаженной работе удалось в кратчайшие сроки устранить последствия повреждений, обеспечить жизнедеятельность животных и сохранить непрерывность производственных процессов.

Специалисты инженерных, электротехнических и производственных служб трудятся зачастую в круглосуточном режиме, поддерживая инфраструктуру и функционирование площадок. Для работников приграничных площадок предусмотрены дополнительные меры поддержки.