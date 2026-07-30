ЧС нельзя поставить на паузу, но можно успеть подготовиться

Фото: Российский Красный Крест.

Беда не звонит заранее и не спрашивает разрешения. Пожар, паводок, вынужденный отъезд из дома - и вот человек стоит с пустыми руками: нет смены белья, нечем накормить детей, негде взять лекарства. В такой момент счёт идёт не на дни, а на часы. И здесь важно, чтобы помощь уже была готова, а не собиралась с нуля.

Что происходит, когда случается беда

Каждый день десятки людей оказываются в ситуации, когда самые простые вещи - продукты, средства гигиены, постельное бельё, лекарства - вдруг становятся недоступны. Пожилым в такие моменты особенно нужны простое человеческое тепло и участие, а детям - ощущение, что мир снова стал безопасным.

Российский Красный Крест включается в работу с первого часа ЧС: волонтёры и сотрудники выдают продукты питания, помогают с одеждой и вещами первой необходимости, оказывают психологическую и адресную поддержку. Но нагрузка растёт быстрее, чем успевают пополняться запасы, - и здесь без постоянной поддержки людей не обойтись.

Как работает Фонд реагирования на ЧС

Поддержать тех, кому сейчас непросто, можно, пожертвовав любую сумму в Фонд реагирования на ЧС РКК. Это не разовый сбор под одно конкретное событие, а способ готовиться заранее: планировать работу и пополнять склад гуманитарной помощи так, чтобы в момент беды не терять время на сборы.

Фото: Российский Красный Крест.

Куда идёт каждый рубль:

продуктовые наборы для семей, оставшихся без средств к существованию;

средства гигиены и постельные принадлежности для тех, кто размещён в пунктах временного размещения;

тёплые вещи и обувь для тех, кто был вынужден срочно покинуть дом;

лекарства и расходные материалы для нуждающихся;

психологическая поддержка детям и взрослым, пережившим стресс.

Почему регулярные пожертвования работают лучше разовых

Разовая помощь закрывает один конкретный случай. Регулярная - меняет саму скорость реакции: резервы собираются заранее, пункты выдачи разворачиваются быстрее, время реагирования сокращается с дней и часов до минут. А поддержка не обрывается в первые дни ЧС - она продолжается и на этапе восстановления, когда острая фаза уже прошла, а работа для семей только начинается.

О том, почему это особенно важно для приграничных территорий, рассказал Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста:

«В Брянской области, как в приграничном регионе, оперативность реагирования имеет особое значение: жители нередко оказываются в ситуации, когда помощь нужна не через день, а в течение часа. Фонд реагирования на ЧС Российского Красного Креста даёт нам возможность заранее формировать резервы - продукты, средства гигиены, тёплые вещи - и оперативно разворачивать пункты выдачи. Каждое пожертвование, даже небольшое, напрямую влияет на скорость нашего реагирования и, в конечном счёте, на то, сколько людей получат помощь вовремя».

Фото: Российский Красный Крест.

Как присоединиться

Оформить разовое или регулярное пожертвование в Фонд реагирования на ЧС РКК может каждый. Можно также просто рассказать о фонде друзьям, коллегам, подписчикам в соцсетях - или поделиться ссылкой в чатах и сообществах, где вам доверяют.

Небольшой взнос, сделанный вовремя, для кого-то станет горячим обедом, тёплым одеялом или просто возможностью почувствовать себя в безопасности.