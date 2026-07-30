Брянск учится дружить с граффити: от закрашивания стен к легальному стрит-арту

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Ещё год назад разговор о граффити в Брянске сводился к одному сценарию: закрасили, отчитались, забыли. Коммунальщики выходили на рейды, а уличные рисунки - будь то реклама сомнительных услуг или просто бессмысленные каракули - исчезали под слоем краски до следующего раза. Сегодня власти региона предлагают сменить тактику: не воевать с уличным искусством, а возглавить его.

Первым об этом заговорил врио губернатора Егор Ковальчук во время знакомства с городом. Осматривая дворы, он обратил внимание не только на разбитый асфальт, но и на исписанные фасады. Вывод сделал простой: бесконечно закрашивать - не выход, гораздо разумнее направить творческую энергию молодёжи в конструктивное русло.

Слова быстро превратились в дело. В Навлинском районе, в гимназии № 1, появится специальная стена, где школьники смогут рисовать граффити без страха получить штраф. Этот опыт планируют распространить и на другие муниципалитеты. А недавно глава региона пошёл дальше, предложив проводить городские конкурсы уличного искусства - чтобы на зданиях появлялись настоящие муралы.

Ответственность за состояние фасадов лежит не только на муниципалитете: по закону это обязанность собственников зданий и управляющих компаний. Если УК бездействует, жители могут пожаловаться через «Госуслуги» или напрямую в управление муниципального контроля. Юридическая сторона вопроса остаётся жёсткой: любое граффити без разрешения собственника и органов местного самоуправления - незаконно, даже если выполнено мастерски. Административная ответственность начинается с 14–16 лет, а при значительном ущербе действия могут квалифицировать как вандализм - штраф вырастает до 40 тысяч рублей, возможны и исправительные работы.

В других российских городах фестивали стрит-арта давно превратили голые стены в достопримечательности - масштабные муралы становятся точками притяжения для горожан и туристов. В Брянске такие примеры пока редки и в основном связаны с патриотической тематикой. Если новый подход приживётся, город может получить не поле для битвы коммунальщиков с художниками, а настоящую городскую галерею под открытым небом.

Источник – сайт АиФ-Брянск