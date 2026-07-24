В Брянске обсудят вопросы духовного служения и преемственности поколений

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

1 и 2 августа ветераны, представители власти и духовенства обсудят с молодёжью тему веры, долга и связи поколений - поводом стал фестиваль «Русский крест».

Фестиваль проводят благотворительный фонд «Во имя Отечества» и региональное отделение Народного фронта. Тема мероприятия сформулирована как осмысление духовного пути мужчины.

По словам организаторов, целью встречи заявлено осмысление того, как соотносятся подвиг предков и служение нынешних солдат - участников специальной военной операции; предполагается, что в разговоре примут участие жители и гости Брянской области, молодёжь, ветераны и действующие военнослужащие.

Торжественное открытие пройдёт на Славянской площади, где выступят народный артист России Андрей Соколов и дуэт «Товарищ и майор». В исторической части - лекция публициста и историка Михаила Коренька, приуроченная ко Дню памяти битвы при Молодях (2 августа 1572 года), и экспозиция о создании поэмы Николая Мельникова «Русский крест».

1 августа в Свенском Успенском монастыре, основанном в 1288 году, пройдут Божественная литургия и экскурсия «Духовные мужи Брянщины». В тот же день на Славянской площади состоится разговор с иереем Олегом, окормляющим участников СВО, - «Архетип русского мужчины в православии. Вера на передовой». День завершит открытый диалог «Путь служения» с Героем России, председателем комитета Брянской областной думы Александром Постоялко, и Андреем Соколовым.

2 августа начнётся с литургии в Кафедральном соборе во имя Святой Троицы, посвящённой пророку Илие - покровителю воинов. Днём на Славянской площади исторический клуб «Кветунь» покажет доспехи и оружие - от древнерусских дружинников до воинов XVI века - и проведёт мастер-классы по старинным играм и кожевенному делу.

Отдельный блок программы - мастер-класс брянского спортсмена, десятикратного чемпиона мира по самбо Артёма Осипенко. Фестиваль завершится показом фильма «Русский крест» (режиссёр Эдуард Бояков, в главной роли Михаил Пореченков) в областной филармонии. После показа пройдёт обсуждение картины с участием Осипенко и Героя России Андрея Фроленкова, историка и публициста Михаила Коренька.

Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов, правительства региона, Брянской епархии РПЦ, управления молодёжной политики и департамента культуры Брянской области.

Для справки:

В рамках фестиваля предусмотрена благотворительная акция фонда «Во имя Отечества» - подробности на сайте организаторов

Вход на фестиваль свободный, для участия необходима предварительная регистрация - форма доступна в официальных группах события. Возрастное ограничение: 12+.