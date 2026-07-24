В Брянске сохранили памятник главному чекисту страны

Фото: Николай ГОЛОСОВ.

В столице нашей страны сносили монумент первому руководителю ВЧК Фелексу Дзержинскому. Памятник «отцу-основателю» увезли в Брянск и спрятали. Об этом сообщает сайт «МК-Брянск».

В эти дни в России отмечают 100-летие памяти Феликса Дзержинского. Он известен в народе как "Железный Феликс". Дзержинский был не только основателем органов безопасности и главным чекистом страны, но и действительно выдающимся деятелем, решавшим множество общегосударственных проблем. Из-за чего и «сгорел на работе», как потом объясняли советским людям, начиная со школьной скамьи.

Во время смены власти в государстве такая же судьба постигла и многие другие памятники советской эпохи. Популярна версия о том, что когда на Лубянке сносили памятник Дзержинскому, то сотрудники ведомства сидели за закрытыми дверьми, смотрели в окна и скрежетали зубами – оружие у них отобрали и выходить на площадь категорически запретили.

Фото: Григорий КОЖУРИН.

Недавно бывший заместитель начальника управления ФСБ по Брянской области, полковник в отставке Николай Голосов рассказал вот такую историю.

- Прошло время, в начале 90-х у нас сменилось несколько названий «конторы», вместе с ними в региональном управлении сменилось несколько руководителей. Одним из новых стал Анатолий Дмитриевич Назаров, в бытность которого брянское управление осуществило множество масштабных, резонансных дел, которые «прогремели» на всю страну, - вспоминает Николай Иванович.