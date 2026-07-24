Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска появляются новые остановки. Уже установили шесть новых каркасных конструкций – на улице Советской, на участке от «Таможни» до «Дворца Единоборств». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Восемь новых остановок укроют пассажиров от непогоды на улице Крахмалева, на участке от разворотного кольца у памятника Летчикам до разворотного кольца у лицея №1. Еще один обновлённый остановочный комплекс появился на проспекте Станке Димитрова. Это остановка общественного транспорта «Областная больница»

Сейчас новые металлические каркасы закрывают полупрозрачным поликарбонатом. На комплексах смонтировали стенды для объявлений. Городские власти просят жителей Брянска беречь новые остановки и содержать их в чистоте.

Напомним, в Брянске за сутки от травы освободили около 86 800 кв. метров обочин дорог и газонов.