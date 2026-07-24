Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2026 12:45

В Советском районе Брянска появляются новые остановки

Уже установили шесть новых каркасных конструкций
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска появляются новые остановки. Уже установили шесть новых каркасных конструкций – на улице Советской, на участке от «Таможни» до «Дворца Единоборств». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Восемь новых остановок укроют пассажиров от непогоды на улице Крахмалева, на участке от разворотного кольца у памятника Летчикам до разворотного кольца у лицея №1. Еще один обновлённый остановочный комплекс появился на проспекте Станке Димитрова. Это остановка общественного транспорта «Областная больница»

Сейчас новые металлические каркасы закрывают полупрозрачным поликарбонатом. На комплексах смонтировали стенды для объявлений. Городские власти просят жителей Брянска беречь новые остановки и содержать их в чистоте.

Напомним, в Брянске за сутки от травы освободили около 86 800 кв. метров обочин дорог и газонов.