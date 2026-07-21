В Брянске простились с водителем пожарного автомобиля, погибшим при атаке ВСУ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске простились с водителем пожарного автомобиля Николаем Голенком, погибшим при атаке ВСУ. Он трагически погиб 19 июля при исполнении служебного долга. Церемония прощания прошла во вторник, 21 июля, в Храме иконы Божией Матери Неопалимая купина, расположенном на территории Главного управления МЧС России по Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Проститься с водителем пожарного автомобиля ПСЧ 30 по охране поселка Белая Березка ОГПС 4, сотрудником ГКУ «Брянский пожарно спасательный центр»,товарищем, пришли его коллеги, руководители подразделений, ветераны службы и молодые специалисты. Для многих он был не просто сослуживцем, а надежной опорой, человеком, на которого всегда можно было положиться в самой сложной ситуации.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Память о Николае Петровиче почтили молитвой и минутой молчания. К месту прощания возложили цветы. Семье и близким сказали искренние слова поддержки и признательности за подвиг, который стал общей болью и общей гордостью пожарно спасательного братства.

После церемонии траурный кортеж отправился в Трубчевск. Сначала родные, близкие и сослуживцы простились с Николаем Петровичем на фасаде ПСЧ 48 по охране города Трубчевск — так они отдали дань уважения его службе. Затем его похоронили на Аллее Славы.

- Аллея Славы — особое место, хранящее память о тех, кто служил Родине и людям, кто не отступил перед бедой и до конца оставался верен своему призванию, - сказали в чрезвычайном ведомтсве. - Теперь среди этих имен — имя Николая Петровича Голенка, ещё одно напоминание о том, какой высокой ценой порой даётся безопасность других.

Напомним, водитель пожарного автомобиля Николай Голенок погиб при атаке ВСУ поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Мужчина выехал на тушение пожара.