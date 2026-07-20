Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области при атаках ВСУ один человек погиб и 13 ранено. Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара. Об этом на своей странице Вконтакте 21 июля сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах, - рассказал Егор Ковальчук. - Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим — скорейшего выздоровления.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 100 вражеских БпЛА самолетного типа.