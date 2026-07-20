БПЛА атаковал автобус Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области произошла страшная трагедия – утром в поселке Шебекино беспилотник противника атаковал рейсовый автобус. Этот транспорт не имел никакого отношения к военной технике, и было очевидно, что в нем находятся мирные люди. Однако нацистов это не остановило. Подробности об ударе БПЛА ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года мы собрали в нашем материале. К сожалению, не обошлось без жертв – в результате страшного пожара погибли пять человек.

Атака БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино 20 июля 2026 года: что произошло

О случившемся сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Запись в его канале появилась днем. До этого информацию в неофициальном порядке уже распространяли в местных телеграм-каналах. Удар по автобусу был нанесен около полудня. Транспорт следовал по маршруту Шебекино – Белгород и был заполнен до отказа. В нем ехали родители с детьми, подростки, пожилые люди – обычные мирные жители, которые стали мишенью вражеского режима.

Дрон попал прямо в автобус, и тот мгновенно загорелся – вспыхнул, словно спичка. Люди бросились к выходам, пытались помогать друг другу. Итог оказался ужасающим: 23 пострадавших и пятеро погибших, среди которых есть ребенок.

Погибшие и пострадавшие при атаке БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино 20 июля 2026 года

По официальным данным, в результате удара по автобусу ранения получили 23 мирных гражданина, в том числе 17-летний юноша. Всем им сейчас оказывают помощь в Шебекинской районной больнице. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для спасения их жизней. После стабилизации состояния их планируют перевезти в больницы Белгорода, где им смогут оказывать помощь лучшие врачи.

Кроме того, по предварительным сведениям, при атаке беспилотника на автобус в Шебекино погибли пять ни в чем не повинных мирных жителей. Среди жертв – четыре женщины и мальчик. Сколько ему лет, на данный момент неизвестно.

– Личности погибших устанавливаются. Это очередная трагедия не только для их родных и близких, но и для всех жителей нашей области. Примите мои искренние соболезнования, – написал глава региона.

Фото оперативного штаба

Последствия атаки БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино 20 июля 2026 года

Сейчас люди находятся в больнице. за их здоровье и жизни борются врачи. Глава региона назвал атаку на пассажирский автобус циничной и бесчеловечной.

Также сообщается и о других данных. В результате очередных ударов ВСУ по мирным жителям в Шебекинском округе мужчина попал с осколочными ранениями рук и ног в больницу Белгорода - дрон атаковал его машину. А в городе Шебекино еще один БПЛА ударил по грузовому автомобилю, повредив кабин. Детонация еще одного беспилотника привела к повреждению входной группы административного здания.

В селе Беломестное Белгородского округа также пострадал мужчина - у него рваная рана надключицы. Мужчине оказывают помощь в белгородской больнице. О других случаях нападения БПЛА мы рассказывали ранее.