Егор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке ВСУ автобуса в Белгородской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Егор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке ВСУ беспилотником пассажирского автобуса в Шебекино Белгородской области. Об этом врио губернатора Брянской области сообщает на своей странице ВКонтакте 20 июля.

- От жителей Брянской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, - написал Егор Викторович. - Сил вам и стойкости духа... Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Белгород, Брянская область с вами!

Напомним, в Брянской области при атаках ВСУ один человек погиб и 13 ранено. Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка.