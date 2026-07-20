Более 200 молодых людей собрались на фестивале «Новых» в Брянске

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

15 июля на озере Мутное прошёл молодежный фестиваль, организованный молодежным движением «Новые». Более 200 участников провели вечер на свежем воздухе, участвуя в десятках активностей, знакомясь друг с другом и просто отдыхая в хорошей компании.

Фестиваль объединил спорт, творчество и развлечения. На площадке можно было сыграть в волейбол, попробовать свои силы в конкурсах, проверить вкусовые рецепторы, угадывая напитки с закрытыми глазами, и на ощупь определить, что скрывается в загадочной коробке. Любители творчества расписывали граффити, создавали собственные картины на холстах и забирали их с собой на память. На протяжении всего вечера для гостей бесплатно разливали освежающий лимонад, а за атмосферу отвечала музыка и танцы прямо на пляже.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Все активности были объединены в большой игровой квест. За выполнение заданий участники получали специальные жетоны, которые затем могли обменять на участие в аукционе призов. Причем выигрыши были самыми неожиданными: кто-то ушёл домой с ярким надувным кругом, кто-то — с полезными подарками, а кому-то досталась… банка огурцов, ставшая одним из самых обсуждаемых лотов вечера.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Для тех, кто хотел немного передохнуть, работали уютные зоны отдыха и мастер-классы, где каждый мог раскрыть свои творческие способности, пообщаться с друзьями или познакомиться с новыми людьми.

Фестиваль показал, что молодежные события могут быть неформальными, яркими и по-настоящему объединяющими. Более двухсот участников, десятки активностей, смех, музыка, спорт, творчество и летнее настроение — именно таким запомнился этот вечер на озере Мутное.