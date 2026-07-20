Врио губернатора Брянской области посетил Брасовский район

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Брасовский район. Во время рабочей поездки Егор Викторович побывал на предприятии «Брасовские сыры». Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

- «Брасовские сыры» — высокотехнологичное современное производство, - написал Егор Ковальчук. - Предприятие выстроило собственную систему поддержки молодых специалистов, им выплачиваются подъемные и ежемесячная поддержка в течение трех лет. На сельских территориях выделяется служебное жилье, есть льготная ипотека, социальные выплаты на строительство или покупку жилья.

Врио губернатора также побывал и на Локотском конном заводе.

- Туристический маршрут можно продолжить на Локотском конном заводе, одном из старейших в России, где специализируются на русской и французской рысистых породах, ведется селекционная работа, - отметил Егор Ковальчук. - Люди здесь настолько увлечены своим делом и лошадьми, что для них это даже не работа — образ жизни.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Викторович во время рабочей поездки встретился с местными жителями.

- Говорили на встрече с жителями о том, что еще нужно сделать для развития района, - написал Егор Ковальчук. - Важно расставлять приоритеты в соответствии с пожеланиями граждан.

Напомним, Егор Ковальчук поздравил с профессиональным праздником работников «Бежицкой стали».