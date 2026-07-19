Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил с профессиональным праздником работников «Бежицкой стали». День металлурга в нашей стране отмечают в третье воскресенье июля. В этом году он выпал на воскресенье, 19 июля. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Для меня этот праздник особенный. Я родом из Челябинска — города металлургов, который всегда был надежной кузницей и щитом страны, - рассказал Егор Ковальчук. - В Великую Отечественную войну уральская сталь использовалась в каждом третьем танке и каждом пятом снаряде. За годы работы в промышленных городах Урала, затем в Луганске взаимодействовал со многими металлургическими предприятиями. И каждый раз убеждался — это профессионалы высочайшего уровня, действительно мужественные сильные люди, беззаветно преданные своей профессии, независимо от географии и внешних условий.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области выразил особую признательность и благодарность ветеранам отрасли, трудовым династиям.

- Желаю всем мира, добра, благополучия и, конечно, новых трудовых свершений! – сказал Егор Ковальчук.