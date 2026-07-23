Россия и Китай отработали совместные действия: первые в истории учения Красного Креста двух стран

Фото: Российский Красный Крест.

С 12 по 14 июля Российский Красный Крест и Общество Красного Креста Китая провели трёхдневные международные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. Для обеих организаций это был первый подобный опыт - до этого спасательные команды двух стран никогда не работали бок о бок в полевых условиях.

Сценарий - масштабное наводнение

Учения прошли в формате полевого практического выезда с элементами штабной тренировки. Сводный российско-китайский отряд отрабатывал один из самых сложных и распространённых сценариев стихийного бедствия - крупное наводнение.

В программу вошло всё, с чем спасатели сталкиваются в реальности: поисково-спасательные работы на воде, поиск пострадавших в лесистой местности, оказание первой помощи, организация гуманитарной поддержки в пункте временного размещения и откачка воды из подтопленного социального объекта. Параллельно обе команды учились работать через объединённый штаб - то есть выстраивать координацию там, где языковой барьер и разные профессиональные традиции могут стать реальной проблемой.

Программа была поделена на три последовательных блока: обмен опытом по реагированию на ЧС, знакомство с оборудованием и организация штаба, а затем - практическая отработка единого сценария.

Фото: Российский Красный Крест.

«Говорить на одном языке милосердия»

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук назвал прошедшие учения принципиально новым форматом взаимодействия:

- Прошедшие совместные учения стали первым опытом взаимодействия спасательных команд в истории наших национальных обществ. Это важная инновационная практика, которую мы рассматриваем не столько как тренировку спасательных навыков, но прежде всего как укрепление доверия между нашими организациями. Именно такая совместная работа в полевых условиях позволяет нам говорить на одном языке милосердия и действовать как единый механизм, когда время является решающим фактором.

Вице-президент Общества Красного Креста Китая Бянь Сяо обозначил горизонт дальнейшего сотрудничества:

- Общество Красного Креста Китая рассматривает данные совместные учения как отправную точку для формирования практики их регулярного проведения. Мы намерены развивать более глубокое взаимодействие в таких областях, как подготовка к чрезвычайным ситуациям и ликвидация последствий стихийных бедствий, взаимные визиты руководства, молодёжные обмены и сотрудничество региональных отделений. Мы убеждены, что совместными усилиями сможем ещё больше укрепить дружественные связи между национальными обществами двух стран и внести более весомый вклад в развитие международной гуманитарной деятельности.

Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста, обратил внимание на практическое измерение таких учений:

- Подобный формат взаимодействия имеет принципиальное значение не только на федеральном уровне. Когда центральные структуры отрабатывают совместные действия с зарубежными партнёрами, это создаёт методическую базу, которая впоследствии транслируется на региональные отделения. Для нас, в Брянской области, международный опыт реагирования на чрезвычайные ситуации актуален - регион имеет опыт работы в сложных условиях, и любые наработки в части координации и взаимодействия представляют практический интерес.

От меморандума - к полевым учениям

Нынешние учения - не разовая акция, а закономерный этап в выстраивании системного партнёрства. В 2024 году Российский Красный Крест и Общество Красного Креста Китая подписали Меморандум о сотрудничестве, зафиксировавший приоритетные направления совместной работы. В 2025 году организации провели конференцию «Перспективы российско-китайского гуманитарного сотрудничества» - площадку для обмена опытом по вопросам международного гуманитарного права, цифровой трансформации, привлечения ресурсов и молодёжной работы.

Июльские учения стали следующим логичным шагом: от договорённостей на бумаге - к совместной работе в поле, где всё проверяется в режиме реального времени.