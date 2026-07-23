Брянские компании могут побороться за звание лидера корпоративного донорства

Фото: Брянское отделение Российского Красного Креста.

Донорство крови давно перестало быть личным делом отдельных людей - всё чаще это часть корпоративной культуры компании. Брянское отделение Российского Красного Креста приглашает организации города принять участие в юбилейном, пятом по счёту Всероссийском конкурсе «Лидер корпоративного донорства».

О чём вообще речь

Конкурс существует не первый год и за это время успел стать площадкой, где компании показывают, как забота о донорстве может работать не «для галочки», а по-настоящему - с вовлечением коллектива, регулярными акциями и живым интересом сотрудников к теме спасения жизней.

Организаторы ставят перед собой две задачи: поддержать те компании, которые уже сделали донорство частью своей повседневной работы, и подтолкнуть остальные коллективы задуматься - а почему бы и нам не начать?

Кто может участвовать

Двери конкурса открыты практически для всех: коммерческие компании, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения - все в деле. В этом году организаторы решили сделать соревнование более справедливым и впервые разделили участников на три категории по числу сотрудников:

малые организации - до 100 человек;

средние - от 101 до 250 человек;

крупные - от 251 человека и больше.

Такое деление логично: у компании из 50 человек и у корпорации с тысячей сотрудников совершенно разные возможности и масштабы для организации донорских акций, так что сравнивать их напрямую было бы нечестно.

В каких номинациях можно заявиться

Конкурс даёт возможность показать себя с разных сторон. Свой проект можно представить в номинациях:

лучшая мотивационная программа для доноров;

лучшая информационная кампания;

лучший корпоративный День донора;

лучший проект по развитию донорства костного мозга;

лучшая донорская команда.

Отдельно предусмотрены и специальные номинации - за самый яркий медиапроект и за самую трогательную или вдохновляющую историю сотрудника-донора. Так что шанс отличиться есть даже у тех, кто не готовил масштабную программу, а просто честно рассказал историю одного человека.

Как оценят результаты

Победителей общероссийского этапа объявят в ноябре 2026 года. Но и участники регионального этапа не останутся без внимания - для них организуют торжественную церемонию в Санкт-Петербурге, где отметят лучшие практики брянского региона.

Своим мнением о значении подобных инициатив поделился член брянского президиума Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов:

«Корпоративное донорство - это не разовая акция, а системная работа, которая формирует культуру ответственности внутри коллектива. Когда компания берёт на себя организацию донорских дней, информирует сотрудников, поддерживает их участие, это напрямую влияет на стабильность запасов донорской крови в регионе. Мы рассчитываем, что брянские организации примут активное участие в конкурсе и представят свои проекты - как уже реализованные, так и те, что только планируются к запуску».

Как подать заявку

Собрать документы и подать заявку нужно успеть до 1 августа 2026 года. Заявку направляют на электронную почту 32region@redcross.ru.

В пакет документов входят:

презентационные материалы - фотографии, видео, подробное описание проекта;

сканы документов - заявление на участие и согласие на обработку персональных данных.

Подробное положение конкурса и все требования к оформлению заявки можно найти на официальном сайте Российского Красного Креста.

Почему стоит попробовать

Участие в конкурсе - это не только шанс получить признание на федеральном уровне, но и хороший повод систематизировать то, что компания уже делает (или только собирается делать) в сфере донорства. А ещё это способ показать сотрудникам, что их вклад в общее дело замечают и ценят.

Если ваша компания уже проводит Дни донора, поддерживает сотрудников-доноров или просто хочет начать двигаться в этом направлении - самое время подать заявку и заявить о себе на всероссийском уровне.