В Брянске в сквере Металлургов высадили 35 кленов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска, в сквере Металлургов, высадили 35 саженцев остролистых кленов. Здесь проходит акция по озеленению. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Крупные саженцы кленов закупили в питомнике. Теперь они будут украшать аллеи сквера Металлургов.

- Недавно в сквере Металлургов мы были вынуждены спилить 35 ясеней, - рассказал руководитель подрядной организации Самвел Агаджанян. - Деревья были больны златкой, большинство уже засохло. Мы их срубили, и сегодня последний ясень вывозят на полигон для утилизации. На их место мы посадим столько же – 35 остролистых кленов.

На сегодня в областном центре спилили 350 больных и погибших ясеней. Вместо поваленных деревьев на улицах Степная, Ульянова, Красноармейская, Клары Цеткин, Красный Маяк и Калинина в ближайшее время посадят клены и липы.

- К сожалению, сразу срезать все больные ясени затруднительно – в областном центре число пораженных златкой деревьев уже перевалило за тысячу, - рассказали в мэрии Брянска. - На окраине Большого Полпино, в значительном отдалении от жилых построек, городское дорожное управление утилизирует больную древесину на специальной площадке.Напомним, специалисты дорожного управления Брянска в этом году высадили на клумбы областного центра около 200 тысяч петуний, лобелий, колеусов, бархатцев, бегоний и других цветов.

Напомним, в областном центре большими картами ремонтируют улицу Романа Брянского.