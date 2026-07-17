Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В областном центре большими картами ремонтируют улицу Романа Брянского. В четверг , 16 июля, дорожники вырезали крупные участки поврежденного покрытия и закрывались свежей асфальтобетонной смесью. За день удалось отремонтировать 1284 квадратных дороги. Здесь выполнили самый большой объем работ. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Установка «Белта» струйно-инъекционным методом отремонтировала асфальт на площади 85 квадратных метров в Бежице на улицах Дубровской и Ново-Советской. Горячим асфальтам 16 июля латали улицы Вокзальную, Лермонтова, Рылеева и переулок Октябрьский.

В пятницу, 17 июля, дорожники продолжат работы по ямочному ремонту улиц Романа Брянского, Почтовой, Лермонтова, проездов в микрорайоне Московский, а так же улиц Белобережская и Коминтерна в поселке Белые Берега.