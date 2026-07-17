Врио губернатора Брянской области посетил Дубровский район

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Дубровский район. Он побывал в Сещинском музее, на предприятиях «Дубровка-молоко» и «Брянский лен». Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

Во время рабочей поездки Егор Викторович посетил ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Григорьевну Мареину.

- Ей было 13 лет, когда вместе с мамой и другими односельчанами она помогала партизанскому отряду – рискуя жизнью, шили, стирали и чинили одежду, пекли хлеб. Захотелось лично познакомиться с этой героической женщиной. Сегодня Анастасия Григорьевна полна жизненных сил и оптимизма. Низкий поклон и безмерная признательность нашим ветеранам за их великий подвиг!

Врио губернатора Брянской области убедился, что район включился в программы развития, участвует в проектах регионального и федерального уровней.

- Так, в детском саду «Ромашка», который был построен в 1986 году, впервые проводится капитальный ремонт, – с заменой электрики, кровли, необходимого оборудования, теплозащитой фасада, - рассказал Егор Викторович. - Предстоит благоустроить территорию и оборудовать детские площадки.

Врио губернатора Брянской области пообщался с жителями Дубровского района.

- Один из насущных — ремонт школы, которой 120 лет, и при этом объект тоже ни разу капитально не ремонтировался, - рассказал Егор Ковальчук. - Школа уже включена в программу на 2028 год. В Дубровке за последние годы отремонтированы спортшкола, стадион, определен участок под строительство бассейна, в который могли бы приезжать и жители соседнего Рогнединского района.

Напомним, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал с рабочей поездкой в Жуковском районе.