Врио губернатора Брянской области побывал в Жуковском районе

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал с рабочей поездкой в Жуковском районе. об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Ключевое направление в любом муниципалитете — развитие производства. В Жуковском районе есть на что опереться.«Жуковское молоко» — современное высокотехнологичное предприятие переработки. Во время рабочей поездки обсудили ряд вопросов, связанных с кадровым обеспечением и расширением производства.

- Общая задача — сделать так, чтобы все предприятия в округе максимально эффективно работали, были загружены заказами, обеспечены кадрами и, соответственно, платили налоги в бюджет, который будет работать на благо всех жителей округа, - сказал Егор Ковальчук.

Кроме того, Жуковский муниципальный округ в числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь есть хорошие, комфортные общественные пространства — городской парк, сквер Дружбы народов.

В районе развивают спорт. На базе детского оздоровительного комплекса «Деснянка» создают центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Сейчас работы на объекте приостановили по вине недобросовестного подрядчика. Задача — провести новые торги по замене инженерных сетей, запустить работу центра и поэтапно ремонтировать и наращивать его мощности.

- На встрече с местными жителями традиционно вопросы о дорогах, капремонте школ, закупке коммунальной техники, - рассказал Егор Ковальчук. - Одна из проблем муниципалитета — необходимость новых очистных сооружений. Самим такой проект осуществить сложно, нужна федеральная поддержка.

В Жуковском районе решают и вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

- В Жуковке строительная компания за свои средства строит дом, а муниципалитет закупит и передаст девять квартир детям-сиротам, - рассказал врио губернатора Брянсокй области. - Еще один земельный участок также будет выделен под социальные квартиры.