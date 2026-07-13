Егор Ковальчук встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел рабочую встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко на его Родине, в Александрии. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме, растет взаимный товарооборот, взаимовыгодная и равноправная интеграция. Такую стратегию реализуют в Союзном государстве.

Егор Ковальчук напомнил об обсуждении комплексных решений, касающиеся производства без границ, с учетом новых вызовов времени, на международной выставке ИННОПРОМ, где была представлена национальная экспозиция Беларуси.

- Потенциал огромный, и заложен он главами наших государств — Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Встретился с Александром Григорьевичем лично на его Родине, в Александрии, - написал на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянской области. - Спасибо за такую возможность и внимание к Брянщине!

Напомним, врио губернатора Брянской области посетил Музей славы Могилевщины.