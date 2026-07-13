Врио губернатора Брянской области посетил Музей славы Могилевщины

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Музей славы Могилевщины. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Музей потрясающий. Здесь буквально оживает история, невероятное смысловое наполнение, все построено на интерактиве, сюда обязательно нужно приезжать с детьми, - рассказал Егор Ковальчук. - Вообще развитие туризма — одно из перспективных направлений для наших регионов с таким богатым историко-культурным наследием, с учетом близости границ нужно.

Во время рабочей встречи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Михайловичем Исаченко обсудили новые контакты, точки роста, конкретные проекты.Договорились плотнее работать и находить интересные для обоих регионов проекты. Также с Анатолием Михайловичем договорились об обмене бизнес-делегациями.

Большой потенциал — в строительной сфере. Могилевский ДСК уже построил два дома в Брянской области, это сотрудничество будем развивать. В одном из новых кварталов Могилева — дома, построенные комбинатом. Современные, уютные, удобные квартиры, при строительстве используют готовые конструкции.

- Посетил само предприятие — интересны типовые проекты детских садов и школ, которые можно реализовывать у нас. Есть потребность в том, чтобы соцобъекты строили быстро, качественно и надежно, - рассказал Егор Ковальчук.

Безусловно, одно из важнейших направлений — молодежная политика.

- Международный патриотический проект «Дорогами памяти и славы» с каждым годом расширяется, и таких проектов должно быть больше, - отметил Егор Ковальчук. - У нас общая история, победы и герои.

Напомним, народные мастера Брянщины участвуют в выставке-ярмарке в Александрии.