Народные мастера Брянщины участвуют в выставке-ярмарке в Александрии

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Народные мастера Брянщины участвуют в выставке-ярмарке «Под покровом купальской Берегини в городе Александрии республики Беларусь. Этот город – родина Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Республиканский праздник «Купалье» объединил участников вокруг общей истории, культуры и ценностей, а также для укрепления государственности и суверенитета.

В выставке-ярмарке свои работы представили брянские народные мастера, многократные лауреаты конкурсов декоративного-прикладного искусства всероссийского и международного уровней Светлана Муратова и Елена Стрельникова. Их самобытные работы стали достойным украшением праздника.

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